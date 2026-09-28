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Экономика 28 сентября 2026 10:39

Минниханов поручил повысить производительность труда за счет роботизации

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Рост производительности труда имеет большое значение для развития всех отраслей экономики Татарстана. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Государственному Совету РТ.

Он отметил, что бизнесу необходимо активнее использовать внутренние резервы – цифровизацию, инструменты искусственного интеллекта и роботизацию. Оптимизация производственных процессов, по его словам, должна стать постоянной практикой предприятий.

Минниханов поручил Правительству Татарстана провести отраслевые совещания с ведущими предприятиями и организациями республики, определить основные барьеры и резервы роста производительности труда. Также необходимо проработать на федеральном уровне механизмы софинансирования внедрения отечественных цифровых решений и промышленной робототехники.

По итогам этой работы должны быть подготовлены предложения по совершенствованию отраслевых программ и план дальнейших мероприятий, включая развитие собственного производства робототехники.

«Мы должны добиться того, чтобы реальный сектор экономики нашей страны и научно-образовательный комплекс жили одной жизнью», – подчеркнул Раис РТ.

#ПосланиеМинниханова2026 #Рустам Минниханов #цифровизация #роботизация #производительность труда
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