Жители РТ более 4 тыс. раз обращались за консультацией по вопросам частичной мобилизации

В 2022 году за правовой консультацией по вопросам частичной мобилизации поступило порядка 4 тыс. обращений. Об этом во время коллегии уполномоченного по правам человека в Татарстане рассказала омбудсмен РТ Сария Сабурская.

«Помимо вопросов, касающихся порядка призыва на военную службу, были подняты такие темы, как проведение медицинского освидетельствования, получения отсрочки от частичной мобилизации с связи с нахождением на иждивении недееспособных супругов, престарелых родителей или несовершеннолетних детей, оказание социальной помощи мобилизованных и их семьях», – сообщила она.

Отдельное внимание было уделено обращениям граждан, рабочие должности которых подлежали бронированию.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Как сообщал Президент России Владимир Путин, с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 318 тыс. человек.