В РСТ посоветовали, что делать туристам при отмене рейса из-за форс-мажора

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Если рейс отменен или перенесен из-за военного конфликта, туристу следует связаться с авиакомпанией или туроператором, потому что именно они информируют об изменении обстоятельств. Поэтому отдыхающему необходим доступ в интернет, заявил в беседе с «Радио 1» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Нужно доверять официальной информации и следовать рекомендациям местных властей, которые координируют ту или иную деятельность в таких ситуациях. Поэтому очень важно не паниковать, а просто учитывать актуальную информацию», – подчеркнул представитель отрасли.

Горин также напомнил о необходимости наличия медицинской страховки, а также финансовой подушки. Запас денежных средств особенно актуален в том случае, если турист путешествует самостоятельно.

Вице-президент РСТ также рекомендовал скачать приложение «Зарубежный помощник» на сайте Министерства иностранных дел РФ. «Оперативная связь с нашими российскими загранучреждениями поможет найти в том числе пути эвакуации [при закрытии границ]», – пояснил он.

Туристы, которых сопровождает туроператор, более защищены в таких ситуациях, нежели те, кто «едет в другую страну дикарём», выразил уверенность Горин.

Он также заметил, что не стоит требовать возврата денег за отмененный рейс. Даже если их получится вернуть, купить на них новый билет вряд ли получится, так как его стоимость увеличится в несколько раз.