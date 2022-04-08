«В РПЛ играет только Степанов»: Шаронов оценил эффективность Академии «Рубина»

Экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал в интервью спортивной редакции «Татар-информа» эффективность работы Академии казанского клуба.

«Не могу сказать, что происходит в Академии "Рубина" сейчас. Я могу лишь сказать про тот период, когда работал там сам, и про тот период, когда там произошли изменения. Я видел в академии общую концепцию, начиная с младших возрастов до выпускного года. Видел, как развиваются тренеры. Чуть позже я видел игроков "Рубина", которые имели потенциал заиграть в РПЛ. Но по разным причинам они не играют в Премьер-лиге, кто-то в ФНЛ, кто-то в ПФЛ. В РПЛ играет только Степанов», – сказал Шаронов.

Кроме того, бывший тренер «Рубина» рассказал, почему зачастую аренды не приносят молодым игрокам никакой пользы.

«Есть ведь такой момент, что и к выбору клуба для аренды нужно подходить тщательно. Нужно смотреть, кто тренер у этой команды, в каком стиле она играет. Чуть ранее я уже сказал, что для развития игроков очень важна так называемая среда. Конечно, в идеале клуб должен иметь вторую команду. Однако и этот вопрос очень индивидуальный. Существуют примеры, когда некоторые клубы, даже имея вторые команды, ничего из них не выжимают. Есть примеры и обратные», – подчеркнул Шаронов.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Романом Шароновым.