«Для меня нет понятия — детский футбол»: Роман Шаронов рассказал о жизни после «Рубина»

Бывший наставник казанского «Рубина» Роман Шаронов в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Татар-информа» поделился своим видением и философией футбола. Кроме того, специалист рассказал о готовности работать и о своей стажировке в «Рубине» Леонида Слуцкого. Также специалист оценил эффективность работы академии казанского клуба.

Бывший наставник казанского «Рубина» Роман Шаронов поделился своим видением и философией футбола Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Команда Де Дзерби заточена на атаку. Мне близка эта философия»

— Чем вы занимаетесь в данный момент?

— Что касается футбольной деятельности, то она у меня не останавливается ни на день. Я смотрю много футбола, в том числе турниры, где играют дети. Саморазвиваюсь, анализирую, общаюсь с коллегами, слежу за тенденциями мирового футбола, планирую стажировки. Единственное, чего у меня сейчас нет, это самого рабочего процесса.

— На стажировки к каким европейским тренерам хотите поехать?

— Для меня в первую очередь важен стиль игры, который проповедует тот или иной тренер. В какой стране — это не важно.

— У Слуцкого в «Рубине» были?

— Был, но там я скорее смотрел на то, как он проводит тренировки и как контактирует с футболистами. Какие упражнения он использует. Когда делал анализ, увидел эти упражнения в игре.

— Если говорить про тренеров РПЛ, кто близок к вам по стилю игры?



— Сандро Шварц из «Динамо», потому что он активно использует прессинг. Я бы хотел побывать на его тренировках и посмотреть, как он это делает. Также хотел поехать к Даниэлю Фарке в «Краснодар», чтобы взглянуть, как он ставит позиционную атаку, начиная с билд-апа. В ближайшие дни собираюсь поехать к Сергею Семаку, посмотреть, как у него проходит тренировочный процесс и как он управляет игроками топ-уровня. Я всегда ставлю себе задачу на стажировках получить что-то интересное и полезное, а не просто посмотреть на упражнения.

— В процессе обучения на категорию Pro в качестве одного из домашних заданий вам было необходимо выбрать команду Лиги чемпионов. Кого выбрали и почему?

— В данном случае я брал больше не команду, а тренера. Еще до перехода Роберто Де Дзерби в «Шахтер» я был наслышан, что он неплохо себя зарекомендовал в «Сассуоло», что в Серии А играл в интересный футбол. Поэтому я стал более пристально следить за Де Дзерби и выбрал его команду, чтобы проанализировать ее и почерпнуть много полезной для себя информации. Мне близка эта философия игры.

«Саморазвиваюсь, анализирую, общаюсь с коллегами, слежу за тенденциями мирового футбола, планирую стажировки» Фото: © «Татар-информ»

— В чем особенность этой философии?

— Если говорить вкратце, то команда очень сильно заточена на атаку: большое количество проникающих передач, почти полное отсутствие длинных забросов, интересное расположение футболистов при билд-апе. Мне иногда непонятно, когда говорят, что игроки не те. Я считаю, что все зависит от требований тренера, и у того же «Шахтера» я увидел свой особенный почерк. На примере того, что их вратарь Пятов, которому уже 39 лет, при начале атаки играл ногами. Я не думаю, что он до этого всегда играл в такой футбол, но Де Дзерби от него это требовал, а Пятов это исполнял.

Сила «Шахтера» в атаке, в обороне же они играют послабее. В каком-то смысле провал в Лиге чемпионов это и показал. Но все же я бы отметил не результат, а то, что Де Дзерби не отошел от своей идеи несмотря ни на что и верил в своих игроков. На самом деле я могу привести в пример немало таких тренеров.

«Интересно посмотреть за тренировочным процессом Игоря Осинькина из “Крыльев Советов”»

— У нас в России есть такие тренеры?

— Интересно посмотреть за тренировочным процессом Игоря Осинькина из «Крыльев Советов». Еще до того, как Самара вошла в Премьер-лигу, я отмечал его, потому что видел, как «Крылья» играли еще в ФНЛ.

— Как можно охарактеризовать футбол «Крыльев Советов»?

— Я бы назвал его смелым. Мне близки такие мои коллеги, которые, несмотря на неудачные результаты в определенные отрезки времени, не отходят от своего стиля игры. Осинькин это доказал дважды — и в ФНЛ, и в РПЛ. Понятно, что здесь важна поддержка руководства, потому что многим нужен результат здесь и сейчас. Но очень важно, что ему поверили, и думаю, сейчас в Самаре нисколько не жалеют.

«Мне близки такие мои коллеги, которые, несмотря на неудачные результаты в определенные отрезки времени, не отходят от своего стиля игры. Осинькин (справа) это доказал дважды» Фото: kc-camapa.ru

— К слову, о тренерах из ФНЛ. «Енисей» Вадима Гаранина набрал приличный ход, вышел в четвертьфинал Кубка, где скоро сыграет с «Рубином».

— Да, с Гараниным мы даже знакомы лично. Когда я тренировал молодежку «Рубина», он работал в Туле. Уже тогда я видел, какой футбол он ставит, и я рад, что от своих принципов он не отходит до сих пор.

— Кто, по-вашему, фаворит предстоящего четвертьфинала?

— Мне в первую очередь интересно, будут ли команды прессинговать, как будут выходить из-под прессинга, как будут выстраивать атаку, начиная с билд-апа и так далее. А счет мы узнаём после игры.

— Подхватят ли клубы РПЛ тренд на тренеров со смелым футболом?

— Не могу сказать, скорее это вопрос к руководству клубов, анализируют ли они не только результат, но и стилистику игры. Не могу ответить на этот вопрос.

«Не делю ФНЛ и РПЛ. Я готов работать»

— Некоторые ваши однокурсники по обучению уже имеют тренерскую практику в клубах РПЛ. Когда стоит ждать у руля клуба вас?

— Это зависит не от меня. Но я хочу сказать, что хочу и готов работать.

— После работы в «Рубине» предложения на пост главного тренера были?

— Да, у меня были варианты в разных лигах, в разных странах, но не сложилось. Где-то были переговоры, где-то даже до переговоров не доходило, где-то я отказал сам.

— Если придет предложение из клуба ФНЛ, готовы?

— Да, безусловно, я готов работать. Я не делю ФНЛ и РПЛ.

«У каждого клуба должна быть философия. Какая она, это уже другой вопрос» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

— В связи с отъездом иностранцев как считаете, вырастет ли общий уровень российских футболистов, если они начнут получать в клубах больше игрового времени, чем раньше?

— Понятно, что россияне сейчас начнут получать больше игрового времени. Что касается развития игроков, то очень важно, в какой среде находится игрок. Под средой я понимаю, как выстраивается игра, с акцентом на атаку или оборону, доминировать или отдавать инициативу и ждать шанса.

— При нынешних условиях очевидно, что на ведущие роли выйдут клубы, которые делали ставку на россиян. Ждете ли сюрпризов?

— Я не буду выделять команды. Мое мнение, что у каждого клуба должна быть философия. Какая она, это уже другой вопрос. Кто-то говорит, что философию оставим философам, главное — это результат. Когда так говорят, это выглядит странно. Результат будет всегда. На развитие клубов нужно смотреть глубже. Для меня, например, не может быть главная команда важнейшей составляющей клуба. Для меня самая важная составляющая клуба — это академия. Потому что академия — это фундамент клуба.

— Что для вас является результатом работы академии?

— Результатом работы академии, как бы это банально ни звучало, являются игроки. В академиях нужно тренировать не команды, нужно тренировать игроков в контексте команды. Я уже говорил, и не раз, что в нынешних условиях у нас появится реальная возможность оценить работу наших академий.

«Если честно, то для меня просто не существует такой фразы, как “детский футбол”. Я ее не понимаю. Футбол, он один» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— Что скажете о детском футболе в России?

— Если честно, то для меня просто не существует такой фразы, как «детский футбол». Я ее не понимаю. Футбол, он один, в него играют дети, любители, профессионалы, и у них разные цели. Единственное отличие — все видят футбол по-разному.

Бытует мнение, что индивидуально сильный игрок — это тот, кто может обыгрывать 1х1, особенно у детей. Но разве Хави или Бускетс не индивидуально сильные игроки? И таких примеров много. Одно из самых важных качеств игрока — это интеллект, и на это в первую очередь надо обращать внимание, а не только на физические данные.

«По разным причинам из казанских воспитанников в РПЛ играет только Степанов»

— Как вы оцените потенциал нынешних казанских воспитанников? Тот же Фаттахов играл бы в вашем «Рубине»?

— Когда я только начинал работать в академии, Фаттахову, Рожкову, Михайлову было по 9-10 лет. Я рад, что они близки к главной команде, и это в первую очередь большая работа тренеров в то время. Что касается Фаттахова, как и других игроков, сказать ничего не могу. Здесь ведь еще важно, какими качествами обладает игрок и как он их использует, а не сколько ему лет.

«Для меня нет хороших или плохих игроков, сильных или слабых. Для меня есть игроки, обладающие определенными качествами. Степанов — игрок более оборонительной формации» Фото: © «Михаил Захаров / «Татар-информ»

— Прямо сейчас Степанов сильнее Ломовицкого в качестве левого защитника?

— Для меня нет хороших или плохих игроков, сильных или слабых. Для меня есть игроки, обладающие определенными качествами. Эти два игрока обладают разными качествами: у каждого из них свои плюсы и минусы. Ломовицкий — игрок более атакующей формации, Степанов — более оборонительной. Так что предпочтение тому или иному — это дело тренера. Видимо, под определенный стиль один из них подходил больше.

— Как считаете, Академия «Рубина» эффективна?

— Не могу сказать, что происходит в Академии «Рубина» сейчас. Я могу лишь сказать про тот период, когда работал там сам, и про тот период, когда там произошли изменения. Я видел в академии общую концепцию, начиная с младших возрастов до выпускного года. Видел, как развиваются тренеры. Чуть позже я видел игроков «Рубина», которые имели потенциал заиграть в РПЛ. Но по разным причинам они не играют в Премьер-лиге, кто-то в ФНЛ, кто-то в ПФЛ. В РПЛ играет только Степанов.

— Почему случается так, что аренды не приносят молодым игрокам никакой пользы?

— Есть ведь такой момент, что и к выбору клуба для аренды нужно подходить тщательно. Нужно смотреть, кто тренер у этой команды, в каком стиле она играет. Чуть ранее я уже сказал, что для развития игроков очень важна так называемая среда.

— Получается, что в идеале клубу выгоднее иметь свою вторую команду, заточенную под определенную стилистику игры, нежели отдавать игроков в аренды?

— Да. В идеале, конечно, да. Однако этот вопрос очень индивидуальный. Существуют примеры, когда некоторые клубы, даже имея вторые команды, ничего из них не выжимают. Есть примеры и обратные.