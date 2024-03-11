В РПЦ запустили школу блогеров для священников

Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил курс для блогеров-миссионеров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя отдела, члена Высшего церковного совета епископа Луховицкого Евфимия.

Обучение направлено в том числе на то, чтобы священники не забывали о том, что главное — это проповедь учения Христа, и тем самым смогли бы избежать излишнего погружения в нецерковную повестку. Первый набор из 10 человек прошел обучение с 29 января по 8 февраля.

«Он (блогер-миссионер) все-таки должен находиться в русле, скажем так, церковной позиции по тому или иному вопросу. Особенно если это вопросы, вызывающие большой резонанс в обществе», – сказал епископ.

Ключевой тезис курса — если православный блогер-миссионер хочет оставаться в каноническом поле, то в своих высказываниях должен ориентироваться на позицию правящего архиерея (главного священнослужителя в своем регионе). Или как минимум поинтересоваться, что по этому поводу думает он или авторитетные священнослужители этой епархии.

Православных блогеров также учили техническим деталям: как настраивать свет для видео, записывать качественный звук, продвигать свои публикации в интернете. Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин предполагает, что блогерские курсы созданы в том числе для того, чтобы осветить и популяризировать деятельность Синодального миссионерского отдела РПЦ.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что на фестивале православной книги, который пройдет в Казани с 14 по 16 марта, состоится встреча с блогерами.