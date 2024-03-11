На фестивале православной книги в Казани состоится встреча с блогерами

На фестивале православной книги, который пройдет в Казани с 14 по 16 марта, состоится встреча с блогерами. Об этом на пресс-конференции, посвященной Фестивалю православной книги, в «Татар-информе» рассказала заместитель директора Музея Казанской епархии Оксана Иванова.

«Встреча с блогерами – это квинтэссенция встречи с обществом. Сегодня мы даем честь традиционным средствам массовой информации, но во время открытия выставки в “Россия – моя история” у нас будет такой эксперимент. Потому что если в государственных средствах массовой информации понятно, как ориентироваться, то блогерское сообщество разноплановое, разношерстное. Это хорошая презентация интересов, которые есть внутри общества, вопросов, по отношению к Церкви, на которые мы с радостью ответим», – рассказала она.

На фестиваль приглашены гости со всей России: от Москвы до самых окраин, добавила Иванова.

«Задачей фестиваля было сделать не только важное событие для Церкви, но и поделиться лучшим, что мы имеем, со всеми горожанами разных возрастов и интересов. Поэтому у нас будет ярмарка книги для самого широкого читателя, самой широкой аудитории. Будут также встречи для интеллектуальной элиты, в частности круглый стол “Православие - будущее России”. Он пройдет в Международном институте антиквариата», – добавила заместитель директора музея.

Она отметила, что блогеров отбирали не по принципу религиозной принадлежности, а ориентировались на их интерес к теме.

Напомним, что Фестиваль православной книги пройдет с 14 по 16 марта в казанском мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». Во время фестиваля будет организована православная книжная выставка-ярмарка. Организаторы проекта - отдел религиозного образования и катехизации Казанской епархии, епархиальный музей, миссионерский отдел Казанской епархии, исторический парк «Россия — Моя история».

На мероприятии представят новинки православных издательств, также будут организованы встречи с известными православными писателями и лекции священнослужителей. Кроме того, на выставке можно будет ознакомиться с литературой для детей и подростков, будет выставлена не только религиозная, но и историческая литература, а также книги о психологии.

Фестиваль стартует 14 марта с лекции «Зачем мы изучаем церковную историю?». Она пройдет в конференц-зале исторического парка «Россия — Моя история» в 17.00. Занятие проведет заведующий кафедрой общей и церковной истории Казанской духовной семинарии, доктор церковной истории протоиерей Алексий Колчерин.

На следующий день, 15 марта в 12.00 состоится встреча «Великий пост и современность». Лекцию прочитает первый проректор Казанской духовной семинарии иерей Никита Кузнецов. В тот же день, в 14.00 состоится творческая встреча с писательницей Екатериной Федорчук, которая презентует посетителям мероприятия книгу «Трибунал».

В субботу, 16 марта в 12.00 состоится лекция «Масленица и Великий пост в православной культуре». Занятие проведет магистр богословия, помощник руководителя миссионерского отдела Казанской епархии протоиерей Николай Дьяков.

Выставка-ярмарка будет открыта с 10.00 до 19.00.