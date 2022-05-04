В РПЦ отреагировали на слова папы Франциска о патриархе Кирилле

Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата заявил, что папа Римский Франциск, комментируя разговор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, не был достаточно корректен.

«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора», — сказано в заявлении ОВЦС.

По мнению представителей Московского патриархата, подобные высказывания не способствуют конструктивному диалогу Римско-католической и Русской православной церкви.

При этом, по информации ОВЦС, патриарх Кирилл рассказал понтифику о своем понимании истории конфликта на Украине, во многом совпадающем с точкой зрения российских властей, и обвинил НАТО в нарушении обещания не расширяться на восток.

Ранее папа Римский в интервью газете Corriere della Sera заметил, что глава РПЦ во время их беседы в режиме видеосвязи «с бумагой в руке зачитал оправдания», касающиеся специальной военной операции на Украине. В ответ он подчеркнул, что патриарх не может опускаться до роли «алтарного мальчика» при государственной власти.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. После этого многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

Папа Римский Франциск не раз выступал за урегулирование конфликта мирным путем. При этом в Европейском Союзе заявили о намерении ввести персональные ограничения в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.