В ЕС предложили ввести санкции против Патриарха Кирилла

Евросоюз предложил ввести персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

«Согласно документу, с которым "Франс Пресс" ознакомилось в среду, Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничения в отношении главы РПЦ были предложены в рамках шестого пакета санкций из-за действий России на Украине.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

На переговорах с главами МИД Украины и Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что в России справятся со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.