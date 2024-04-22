В Ростовской области выявлен первый в этом году случай заражения лихорадкой Ку

Первый случай лихорадки Ку выявили в Ростовской области. С начала 2024 года в больницы Ростовской области обратились 643 человека, которых укусили клещи, из которых 264 — дети до 14 лет, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«В области зарегистрировано 2 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) у жителей Зимовниковского и Орловского районов, инфицирование которых вирусом КГЛ произошло в результате укуса клещами. В Ремонтненском районе зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Ку», – указали в ведомстве.

Лихорадка Ку – опасное инфекционное заболевание, широко распространенное не только в России, но и во многих странах мира. Обычно источником инфекции являются больные животные, в том числе и домашние. Возбудитель инфекции – коксиеллы Бернета передаются, как правило, с пищей или по воздуху. Эти микроорганизмы очень устойчивы к воздействию внешней среды и могут с порывами ветра передаваться на большие расстояния. Для заражения людей достаточно всего несколько бактерий.

Лучший способ предотвратить заражение — не допустить прицепления клещей. Сезон клещей в Татарстане в самом разгаре, уже 14 человек обратились в больницы разных районов республики. Чем опасен клещ для человека и животного? Как обезопасить себя и питомца? Что делать, если клещ все-таки укусил? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже «Татар-информа».