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В Ростовской области выявлен первый в этом году случай заражения лихорадкой Ку
Первый случай лихорадки Ку выявили в Ростовской области. С начала 2024 года в больницы Ростовской области обратились 643 человека, которых укусили клещи, из которых 264 — дети до 14 лет, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«В области зарегистрировано 2 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) у жителей Зимовниковского и Орловского районов, инфицирование которых вирусом КГЛ произошло в результате укуса клещами. В Ремонтненском районе зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Ку», – указали в ведомстве.
Лучший способ предотвратить заражение — не допустить прицепления клещей. Сезон клещей в Татарстане в самом разгаре, уже 14 человек обратились в больницы разных районов республики. Чем опасен клещ для человека и животного? Как обезопасить себя и питомца? Что делать, если клещ все-таки укусил? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже «Татар-информа».
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