«Безболезненный укус может стоить жизни»: как защитить себя и питомца от клещей?

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Первой жертвой клеща в этом сезоне стал житель Зеленодольского района

В Татарстане сезон активности клещей обычно начинается с середины апреля. В этом году первый случай укуса клеща санитарные врачи зафиксировали 6 апреля в Зеленодольском районе. Клещ укусил татарстанца на прогулке в лесу. К слову, в прошлом году членистоногие проснулись еще раньше – первый укус специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ зарегистрировали 25 марта.

«В медицинские организации с укусами клещей уже обратились 14 человек. Это не превышает многолетний уровень и в 8,6 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда к этому моменту был зафиксирован 131 случай присасывания клещей», – рассказали «Татар-информу» в республиканском Роспотребнадзоре.

В этом году клещи покусали троих жителей Заинского района, по два человека пострадали в Лаишевском и Нижнекамском районах. По одному человеку – в Бугульминском, Менделеевском, Высокогорском, Мамадышском, Альметьевском, Зеленодольском районах и в Казани.

Светлана Михайлова: «Вирус в зараженном клеще находится в слюнных железах. При укусе выделяются специальные вещества – анестетики, человек не чувствует боли, когда клещ присасывается» Фото: предоставлено Светланой Михайловой

«Клещей с боррелиозом или энцефалитом в этом сезоне еще не было»

В Управлении Роспотребнадзора по РТ добавили, что возбудителей клещевых инфекций в этом году в исследованных клещах пока не обнаружили.

«Клещи переносят различные вирусные инфекции. Самые известные – клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, клещевой энцефалит. Также клещи могут передавать малознакомые для обычного человека болезни: моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека и другие инфекции», – рассказала заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам казанской поликлиники №10 Светлана Михайлова.

Самая страшная из этих болезней – энцефалит, он поражает серое вещество головного и спинного мозга, что приводит к параличу.

«Вирус в зараженном клеще находится в слюнных железах. При укусе хоботок попадает в кожу, выделяет специальные вещества – анестетики, человек не чувствует боли, когда клещ присасывается. А еще выделяет вещество, препятствующее свертываемости крови», – поделилась эпидемиолог.

Если принести клеща в свою поликлинику, его проверят бесплатно

Подцепить клеща можно на природе – в парках, садах и лесах, особенно в лиственных и лиственно-хвойных. Они поднимаются с земли, могут взбираться на высоту до полутора метров.

Поэтому, планируя посещение таких мест, нужно позаботиться о защите. Во-первых, санитарные врачи и эпидемиологи советуют выбирать для таких вылазок светлую закрытую одежду – рубашки с длинным рукавом, которые обязательно следует заправлять в брюки, а штанины брюк – в носки. Голову и шею следует закрывать косынкой. Важно использовать репелленты, а также осматривать кожу каждые два часа.

«При укусе клеща надо обязательно обратиться к врачу с несколькими целями. Чтобы медик грамотно извлек его. Но даже если человек смог вытащить клеща сам, членистоногое надо отправить на обследование в лабораторию. Необходимо положить этого клеща в какую-то чистую баночку вместе с мокрым куском марли или в шприц без иголки – в какую-то чистую небольшую емкость, но закрывающуюся», – подчеркнула Светлана Михайлова.

В практике врача были случаи, когда пациенты приносили на исследование клеща, а в баночке его уже не было.

Эпидемиолог подчеркнула, что вредитель даже может быть мертв или без каких-то фрагментов тела. «Ничего страшного. Если тельце осталось, то лаборатория сделает анализ», – успокоила медик.

Обратиться можно в травматологический пункт или в свою поликлинику. После извлечения терапевт, травматолог или хирург направят клеща на анализ, причем, по словам эпидемиолога, для обратившегося это будет бесплатно.

Через несколько дней пациенту придет результат – был ли заражен клещ, который его укусил, энцефалитом или боррелиозом.

«Бывает, люди приходят и говорят, что их укусил клещ. Мы спрашиваем, где клещ. А нам отвечают: “Я его выкинул”. Ну как же так? Все делается бесплатно, стоит только принести нам этого клеща. Даже везти не надо в лабораторию. Все это сделает поликлиника. Некоторые приносят насекомое, не являющееся клещом. То есть для дифференциального диагноза клеща надо принести обязательно. Был случай, я сама ездила в лабораторию с неизвестным насекомым. И только там биологи осмотрели его под микроскопом и сошлись во мнении, что это не клещ», – подчеркнула заместитель главного врача.

«Даже если человек смог вытащить клеща сам, членистоногое надо отправить на обследование в лабораторию» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«После укуса три недели нужно следить за своим состоянием»

По словам врача, если клещ заражен энцефалитом, пострадавшему введут иммуноглобулин – эта мера эффективна в первые четыре дня после укуса. А вот от боррелиоза медик может назначить антибиотики еще до прихода результатов анализа.

«При укусе клеща необходимо медицинское наблюдение в течение трех недель – 21 день. Человек в этот период должен измерять температуру два раза в день. Осматривать место укуса – вдруг какое-то покраснение возникнет. В этом случае нужно идти к доктору, он решит, нужна ли консультация в Республиканской инфекционной больнице», – отметила эпидемиолог.

Можно ли привиться от энцефалита?

Из-за того, что Татарстан эндемичен по клещевому энцефалиту и боррелиозу, его жители имеют возможность привиться от энцефалита.

«Нужно прийти в свою поликлинику, к которой прикреплен. У нас, например, в поликлинике вакцина есть. Но даже если ее в учреждении еще только ждут, медработники запишут этого пациента и сразу же пригласят, когда вакцина поступит. Все это делается абсолютно бесплатно в нашей ОМС-системе, никаких денег мы не берем», – подчеркнула Светлана Михайлова.

Вакцинация от энцефалита – это две прививки, после этого однократная ревакцинация. Между первыми двумя прививками может пройти от двух недель до семи месяцев. А ревакцинацию проведут через год после последнего укола. После этого пациент будет ревакцинироваться каждые три года.

Жертвой клеща могут стать и домашние животные – кошки и собаки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как защитить от клещей собаку или кошку?

Жертвой клеща могут стать не только люди, страдают и домашние животные – кошки и собаки. Самая страшная болезнь, которой клещ может заразить домашнего питомца, – это пироплазмоз. Им болеют собаки и почти не страдают кошки. Это заболевание поражает эритроциты животного, у него начинается анемия, органы начинают испытывать кислородное голодание и «отключаются».

«Обращения в этом сезоне уже были – клещи впиваются. Но случаев пироплазмоза в нашей клинике пока не было. Мы говорим владельцам, что уже давно пора обрабатывать животных от клещей. Это надо было сделать еще недели две-три назад», – рассказала «Татар-информу» ветеринарный врач Александра Чернышова.

Ветеринарный врач-дерматолог Александра Антонова объяснила агентству, что изоксазолины – системные препараты, которые используются для защиты собак и кошек от блох и клещей, – к сожалению, ничем не заменишь. Все собачники знают эти названия: «Бравекто», «Симпарика» и «Нексгард». К сожалению, эти препараты импортные и за последний год цены на них выросли в разы.

Александра Чернышова: «Мы говорим владельцам, что уже давно пора обрабатывать животных от клещей. Это надо было сделать еще недели две-три назад» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если рассматривать капли, то более или менее эффективные – «Фиприст» (Фипронил), «Практик» (Пирипрол), «Адвантикс» (Имидаклоприд, Перметрин), последние их еще и отпугивают, они с репеллентным эффектом», – посоветовала ветеринар.

Хорошими ошейниками для защиты от клещей, по словам ветврачей, являются «Форесто» и «Килтикс».

«Но ни одни капли и ни один ошейник не заменит таблетку. Идеальное сочетание – таблетка плюс «Адвантикс» или ошейник», – поделилась врач.

Александра Чернышова добавила, что лучше всего от болезней защищают именно таблетки. К слову, своего питомца ветврач обрабатывает именно ими. Клещ может укусить обработанную таким образом собаку или кошку, но умрет до того, как успеет передать ему пироплазму – возбудителя пироплазмоза.

«Препараты эти сейчас очень дорогие, но деваться некуда. Либо ты берешь эти препараты, либо очень дорого лечишь собаку и есть очень большой риск, что вылечить ее не удастся. И тогда она останется с кучей дополнительных болезней или может погибнуть», – отметила доктор.

Достаточно одного укуса зараженного клеща, чтобы питомец заболел. И если вовремя не обратиться к специалисту, то животное может погибнуть Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если любимца укусил клещ – что делать?

Ветврач Александра Чернышова объяснила: если вы заметили клеща на своем любимце, можно его вытащить самостоятельно – для этого продаются специальные выкручиватели для клещей.

«Но не всегда это помогает. Симптоматика может развиваться от 3 до 14 дней после укуса клеща. Прежде всего, это вялость, у животного заносит заднюю часть тела, моча становится от темно-желтого до бурого цвета. У некоторых пациентов развивается понос с рвотой», – рассказала ветеринарный врач.

Пироплазмоз смертелен, констатирует доктор. Достаточно одного укуса зараженного клеща, чтобы питомец заболел. И если вовремя не обратиться к специалисту, то животное может погибнуть.

«Клещи передают животным и ряд других заболеваний: болезнь Лайма, эрлихиоз и другие. Они проявляют себя больше в хронической форме и могут не сразу давать о себе знать. Например, проблемы с суставами развиваются через время», – заметила ветврач.

Зачастую для диагностики болезни одного факта, что собаку или кошку укусил клещ, недостаточно – требуются ПЦР-исследования, анализ крови.

Если вдруг собака после укуса клеща стала вялой или моча стала темнеть, то нужно срочно обратиться к ветеринару.

Врачи и ветеринары напоминают, что активность клещей будет продолжаться до самой поздней осени, пока не наступят холода.