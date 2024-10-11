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В Россию ввезли почти 147 тысяч легковушек в сентябре 2024-го: импорт Китая снизился
В сентябре текущего года в Россию ввезли почти 147 тыс. легковушек. Из них 104,2 тыс. – это новые авто, а 42,7 тыс. – б/у, сообщает «Автостат».
Уточняется, что 78,6% новых машин завезли в нашу страну из Китая. Причем впервые за последние полгода этот показатель составил менее 80%. Напомним, что с апреля по июль «китайцы» занимали 90% импорта, а августе - 88,6%. Еще в Россию привозили машины из Кыргызстана (7,7%), Белоруссии (6,4%) и Казахстана (4,2%). Доля импорта других стран – менее 1%.
Среди ввезенных б/у авто лидирует Япония (ее доля в сентябре - 46,8%). Интересно, что этот показатель также в первый раз за последние полгода опустился ниже 50% (так, в августе было 54,3%). Второе место – Белоруссия (19,3%), третье – Южная Корея (15%). Порог в 5% преодолел еще Китай (5,8%).
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