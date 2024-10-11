Фото: Маск презентовал роботакси Cybercab за 30 тыс. долларов

Предприниматель Илон Маск показал роботизированное такси Cybercab. Машины для комфортного передвижения пассажиров создала компания Tesla, которая принадлежит бизнесмену.

Причем Маск сам приехал на студию Warner Bros, где прошла презентация, на представленном роботакси. В своем выступлении он также отметил, что надеется на «блестящее будущее», пишет ТАСС. Трансляция доступна на видеохостинге Youtube.

Как сказал Маск, компания выпустила не меньше 50 полностью автономных электромобилей. Причем в салоне даже не оборудованы механизмы управления для водителя, поскольку, согласно задумке, перевозить пассажиров будут полностью в автономном режиме.

По данным зарубежных изданий, роботакси от Маска будет стоить около 30 тыс. долларов, а пользователи услуг сервиса будут платить примерно 30-40 центов за одну милю поездки.

фото: скриншот трансляции