В Россию снова стали пускать грузовики с мандаринами из Абхазии

Грузовики с мандаринами из Абхазии снова стали пропускать в Россию. Об этом заявил и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, чьи слова приводит ТАСС.

По словам спикера, большегрузы с фруктами пересекают границу после тщательного досмотра. Джопуа также выразил надежду, что пробок на границе уже не будет.

Ранее и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявлял, что Россия запретила ввоз фруктов, ссылаясь на решение санитарных служб. По его словам, решение принято по политическим мотивам.

При этом в Россельхознадзоре опровергли информацию насчет запрета на ввоз в РФ абхазских мандаринов. Как уточняли в ведомстве, из 130 партий фруктов в трех выявили западный цветочный трипс.

До этого председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заверил россиян, что в крупных торговых сетях—членах АКОРТ нехватки мандаринов не ожидается.

Также исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков напомнил, что доля абхазских мандаринов в России – всего 5–7%. Так, в 2023-м РФ купила 900 тыс. тонн мандаринов: 500 тыс. – из Турции, около 100 тыс. тонн – из Марокко. Еще эти фрукты прибывают в нашу страну из Египта, Китая и ЮАР.