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Эксперты: Нехватки мандаринов в России не ожидается после ситуации с Абхазией
В крупных торговых сетях—членах АКОРТ нехватки мандаринов не ожидается. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, чьи слова приводит «Коммерсантъ».
Напомним, ранее и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявлял, что Россия запретила ввоз фруктов, ссылаясь на решение санитарных служб. По его словам, решение принято по политическим мотивам.
Однако, как объяснил Караваев, с поставщиками наладили контракты на долгий срок. Даже если по каким-либо причинам поставки «новогодних» фруктов и сократят из Абхазии, то у российского потребителя все равно останется широкая доступность.
Более того, по словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, доля абхазских мандаринов в России – всего 5–7%, поэтому возможная приостановка поставок фруктов не повлияет на цены.
Как заверил Востриков, в 2023-м РФ купила 900 тыс. тонн мандаринов: 500 тыс. – из Турции, около 100 тыс. тонн – из Марокко. Также эти фрукты прибывают в нашу страну из Египта, Китая и ЮАР.
Ряд ритейлеров также подтвердил, что Абхазия не является основным импортером мандаринов в Россию, поэтому в случае неурядиц их фрукты легко заменят поставками из других стран.
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