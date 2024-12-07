Эксперты: Нехватки мандаринов в России не ожидается после ситуации с Абхазией

В крупных торговых сетях—членах АКОРТ нехватки мандаринов не ожидается. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

Напомним, ранее и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявлял, что Россия запретила ввоз фруктов, ссылаясь на решение санитарных служб. По его словам, решение принято по политическим мотивам.

Однако, как объяснил Караваев, с поставщиками наладили контракты на долгий срок. Даже если по каким-либо причинам поставки «новогодних» фруктов и сократят из Абхазии, то у российского потребителя все равно останется широкая доступность.

Более того, по словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, доля абхазских мандаринов в России – всего 5–7%, поэтому возможная приостановка поставок фруктов не повлияет на цены.

Как заверил Востриков, в 2023-м РФ купила 900 тыс. тонн мандаринов: 500 тыс. – из Турции, около 100 тыс. тонн – из Марокко. Также эти фрукты прибывают в нашу страну из Египта, Китая и ЮАР.

Ряд ритейлеров также подтвердил, что Абхазия не является основным импортером мандаринов в Россию, поэтому в случае неурядиц их фрукты легко заменят поставками из других стран.