Яичный казус-белли и баланс интересов россиян: зачем власти ужесточают контроль за ценами

ФАС России ждет принятия закона, по которому ведомство получит право запрещать компаниям устанавливать завышенные цены на продукты

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что хотят в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ждет принятия закона, по которому ведомство получит право запрещать компаниям устанавливать завышенные цены на продукты, если стоимость товара выросла на 30% в течение 60 дней.

Документ разработали в недрах ведомства. По прогнозу главы российской ФАС Максима Шаскольского, закон должны принять уже в начале года. Все его параметры практически согласованы.

Суть нововведения «Татар-информу» пояснил профессор КФУ Игорь Кох.

Игорь Кох: «Создается стандартный постоянно действующий механизм, направленный на пресечение необоснованного роста цен» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Создается стандартный постоянно действующий механизм, направленный на пресечение необоснованного роста цен. То есть, если сейчас подобные действия осуществляются в единичном разовом порядке по какому-то конкретному резонансному случаю, то в соответствии с новым законом Федеральная антимонопольная служба будет иметь возможность делать это на законных основаниях», – прокомментировал эксперт.

Как «яичная история» дошла до Путина и стала спусковым крючком

Между тем, у любого серьезного решения есть глубинные причины и спусковой крючок, или повод. В военной терминологии это называется казус белли (лат. casus belli — «случай (для) войны», «военный инцидент») – повод для войны.

В данном случае триггером сложного во всех отношениях решения стала история с шоковым подорожанием куриных яиц. А этот продукт, безусловно, является постоянным продуктом в холодильниках россиян.

По данным Росстата, яйца с сентября по ноябрь 2023 года подорожали на 21%. А в отдельных регионах ценник только в октябре вырос на 40%. С начала года в среднем по России стоимость яиц выросла на 46%. И это только официальные данные. На прилавках же десяток яиц торгуется от 150 рублей за десяток. А в отдельных регионах продукт стали реализовывать поштучно, и ценник перевалил за 200 рублей за десяток. История дошла до Владимира Путина. Ему даже пришлось извиняться перед женщиной, которая на Прямой линии с Президентом чуть ли не со слезами попросила российского лидера лично разобраться с вопросом.

По данным Росстата, яйца с сентября по ноябрь 2023 года подорожали на 21% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она пожаловалась, что в Краснодаре яйца стоят 180-220 рублей.

«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил: у граждан наших есть проблемы. Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства»,— отвечал Путин.

После этих слов появилась новость, что яйца привезут в Россию из Турции и Ирана. Однако эксперты тут же усомнились в эффекте, поскольку в Турции, например, продукт продают по 2 доллара за десяток. На рубли, это около 180 рублей, плюс транспортировка, хранение и прочие затраты.

В связи с этим понятна инициатива ФАС, поскольку другой альтернативы для сдерживания роста цен не видно.

Еще раз подчеркнем, что цены растут не только на яйца, они просто стали спусковым крючком для процесса, который мы обсуждаем сегодня.

Населению в целом нет дела до проблем представителей бизнеса. Им нужны стабильные цены для комфортной жизни Фото: © «Татар-информ»

«Это делается для того, чтобы избежать негативных социально-политических последствий»

При этом у государственного регулирования цен есть свои плюсы и минусы. Первое понятно. Населению в целом нет дела до проблем представителей бизнеса. Им нужны стабильные цены для комфортной жизни. Ведь зарплаты россиян не растут на десятки процентов ежемесячно. «Ну, в принципе да. Это делается для того, чтобы избежать негативных социально-политических последствий», – говорит «Татар-информу» Игорь Кох.

К тому же 2024-й год связан с очередными президентскими выборами и власти совершенно не нужны истории с шоковым повышением цен. Тем более, ВВП в России показывает уверенный рост даже на фоне санкций. Например, по динамике роста ВВП за 2023 год Россия впервые за многие десятки лет опередила некогда экономического лидера Европы – Германию. Почему же в этих условиях растет инфляция и цены на продукты?

Надо понимать, что практика обобщения в данном вопросе не работает. По словам Игоря Коха, на российском рынке есть как производители злоупотребляющие ситуацией, так и те, кто просто вынужден повышать цены, для обеспечения рентабельности производства.

«Тут обобщать, конечно, сложно. Думаю, что в каких-то случаях есть злоупотребление локальным дефицитом и повышенным спросом или изменением условий ведения бизнеса. Но в других случаях оно является экономически оправданным. Тут в каждой конкретной ситуации надо разбираться индивидуально», – комментирует эксперт.

Камияр Байтемиров: «Логика ФАС не оправдана. Пускай они объяснят, откуда взялись 30%, из каких соображений они устанавливают такую планку» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Производители: «Может так получиться, что курица не будет стоить выеденного яйца»

С другой стороны, регулировка цен создает проблемы для экономики и представителей бизнеса. Компаниям становится попросту невыгодно производить продукцию по ограниченным ценам. Об этом «Татар-информу» заявил председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.

«Логика ФАС не оправдана. Пускай они объяснят, откуда взялись 30%, из каких соображений они устанавливают такую планку. Они написали, что если будет продолжаться рост, то примем ограничительные меры. Рост уже произошел. Почему не принимают ограничительные меры? Мне совсем непонятно», – заявил представитель интересов производителей.

Здесь налицо конфликт интересов простых россиян и представителей бизнеса. Для первых текущие цены неприемлемы, для вторых теряется сама суть бизнеса – возможность зарабатывать. Тот же Байтемиров сомневается, что в истории с яйцами можно понижать цены без ущерба для производителя.

«Власти должны до Нового года уже сказать по ценам, чтобы производители сельхозтоваров могли ориентироваться, стоит курей держать или не стоит. Может мы все-таки в Турции, Индонезии, Иране будем не только яйца покупать, но и кур, и цыплят. Может так получиться, что курица не будет стоить выеденного яйца», – говорит глава ассоциации татарстанских фермеров.

Также он предлагает использовать опыт США, где до сих пор в ходу продовольственные карточки.

«Если человек хочет приобрести больше белка, то пожалуйста. Приобретает. Но по какой цене он будет приобретать? Тогда получается надо вводить продовольственные карточки. Хотя, возьмем США. Там 42 млн человек пользуется продовольственными карточками. Это играет положительную роль, как для потребителя, так и для производителя. Потому что часть средств направляют на развитие агропромышленного комплекса», – говорит Байтемиров.

«Власти должны до Нового года уже сказать по ценам, чтобы производители сельхозтоваров могли ориентироваться, стоит курей держать или не стоит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Придется искать баланс интересов россиян и бизнеса

Однако в России продовольственные карточки, скажем там, вызывают не самые приятные ассоциации с темными сторонами советской экономики. Вряд ли такая идея из хорошо забытого старого вызовет подъем энтузиазма у людей. Мы опять возвращаемся к теме грядущего года выборов.

С другой стороны, с жестким контролем цен важно не переборщить. По словам Игоря Коха, любое вмешательство властей в естественный рост цен приводит к сворачиванию объемов производства.

«Если оно не приносит должной прибыли, производители будут переключаться на производство другой продукции или вкладывать капитал в другие сферы деятельности, в другие отрасли более рентабельные. То есть, в любом случае фиксация цены – это путь к дефициту», – полагает Кох.

Таким образом, властям России придется нащупать необходимый баланс между интересами населения и бизнеса. Чтобы вторые не «ловили рыбку в мутной воде», но могли при этом выстраивать рентабельное производство.