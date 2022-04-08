В Россию приехали уже более полумиллиона жителей Донбасса

Более 500 тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса, включая 120 тыс. детей, приехали в Россию после начала спецоперации на Украине. При этом 120 тыс. из них — дети, сообщает со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову РИА Новости.

Министр отметила, что критическая ситуация в ЛНР и ДНР потребовала невероятной сплоченности от Правительства России и граждан — волонтеров, которые оказывали различную помощь прибывшим оттуда людям.

«И более 500 тысяч жителей, беженцев, которые приехали на нашу территорию, из них 120 тысяч деток, тоже стали вашими подопечными, для которых вы организовывали гуманитарную помощь и психологическую помощь», — подчеркнула Голикова на встрече с волонтерами.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. За это время вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР приняла большая часть регионов России. Так, 3 апреля в Республику Татарстан прибыл уже второй поезд семей – переселенцев из Донбасса и регионов Украины, о чем сообщал «Татар-информ».