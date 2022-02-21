В Россию прибыли уже около 61 тыс. беженцев из Донбасса

Число беженцев, прибывших в Россию из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, увеличилось примерно до 61 тыс. Об этом со ссылкой на врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна сообщает РИА Новости.

«Количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тыс.», — подчеркнул он во время заседания комиссии ЧС по обстановке с беженцами из ДНР и ЛНР. Мероприятие состоялось сегодня утром в Ростове-на-Дону.

Многие регионы России выразили готовность принять беженцев на своей территории. Так, в субботу Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству РТ подготовить все необходимое для приема прибывших из ДНР и ЛНР.

По поручению Президента России Владимира Путина беженцы могут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.