В российском регионе начнут выплачивать по 100 тыс. рублей студенткам с детьми

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края одобрили проект закона, согласно которому девушки, проходящие обучение на очном отделении и родившие ребенка, смогут получить разовую выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Предлагаемая мера социальной поддержки направлена на стимулирование рождаемости и повышение уровня благополучия женщин, очно обучающихся в крае», – говорится в сообщении.

На получение выплаты могут рассчитывать студентки очных отделений вузов и ссузов в возрасте от 18 до 23 лет. На эти цели в следующем году из краевого бюджета планируют выделить 40 млн рублей.

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