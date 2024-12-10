В российском регионе будут платить 3 млн рублей за рождение первенца

Жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте до 30 лет со следующего года будут получать при рождении первого ребенка 3 млн рублей. Соответствующие изменения будут внесены в жилищную программу «Молодая семья». Об этом сообщил на прямой линии глава региона Дмитрий Артюхов.

«При рождении первого ребенка до 30 лет <...> выплата по "молодой семье" будет 3 млн рублей. Это очень значимая мера поддержки», – отметил лидер ЯНАО.

Кроме того, женщины в возрасте до 36 лет смогут получить 1 млн рублей при рождении любого по счету ребенка.

Для участия в данной программе поддержки семья должна на постоянной основе проживать в ЯНАО и относится к категории нуждающихся в жилье.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Казани провели около 300 мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей.