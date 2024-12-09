В Казани провели порядка 300 мероприятий в рамках Года семьи

С начала года в Казани проведено порядка 300 мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей. Об этом сообщила сегодня на деловом понедельника начальник городского Управления ЗАГС Елена Студеникина.

По ее словам, работа в этом направлении велась среди всех категорий населения. Так, состоялись 27 уроков семьеведения для школьников, студентов колледжей и вузов. Дети и подростки участвуют в чествовании юбиляров супружеской жизни, во встречах с многодетными семьями и присутствуют на церемониях регистрации брака.

«Такие мероприятия имеют важный посыл — не просто готовить молодежь к семейной жизни, а показать положительный пример многолетнего и многодетного семейного счастья», — уверена Елена Студеникина.

Также специалисты ЗАГС работают с молодыми семьями и супругами, которые находятся на грани развода. Так, на занятиях «Школы молодой семьи» молодожены могут узнать, какие меры поддержки им положены, как преодолеть трудности первых совместных лет жизни и как поступать в сложных ситуациях. С начала года участие в проекте приняли порядка 7 тысяч пар перед вступлением в брак.

Также состоялось более сотни медиативных встреч с супругами, которые планировали развестись. В результате 60 пар изменили свое решение и отозвали заявления.

Студеникина напомнила, что казанцам доступна услуга по торжественному вручению свидетельств о госрегистрации рождения. В нее входит обряд имянаречения — в каждом случае готовится индивидуальный сценарий, учитывающий имя, которое получил новый житель города. С начала года этой возможностью воспользовались более 200 семей.

Не остаются без внимания и юбиляры супружеской жизни. Во всех отделах Управления ЗАГС для организуется чествование супругов, которые прожили вместе 30, 50, 60 и 70 лет. В 2024 году в торжествах приняли участие более 1 тысячи пар.

Отметили в городе День отца и День матери. Так, 16 октября состоялось мероприятие с участием семей, которые работают на казанских предприятиях. В День матери в Центре семьи «Казан» организовали праздник для многодетных мам. Торжества состоялись и в районных отделах ЗАГС города.

«Совсем скоро завершается Год семьи, но мы надеемся, что вопросы поддержки, защиты и укрепления института семьи и дальше останутся центром государственной семейной политики», — заключила Елена Студеникина.