В российских такси могут появится устройства для контроля усталости водителей

Предложение устанавливать в такси устройства контроля за вниманием и усталостью водителя одобрена Правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России, передает ТАСС.

«Подготовленный законопроект направлен на совершенствование регулирования деятельности служб заказа такси. Инициатива содержит ряд кардинальных новаций», —отметил председатель организации Владимир Груздев.

Он обратил внимание на то, что у граждан, которые желают подрабатывать водителями в такси, появилась возможность осуществлять эту деятельность, зарегистрировавшись в качестве самозанятого — при условии заключения ими договора со службой заказа такси.

Документом устанавливается требование как к самим перевозчикам, так и к службе такси. В частности, в машине такси предлагается в обязательном порядке устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью или сонливостью водителя.

Груздеев добавил, что водители, имеющие более трех нарушений ПДД или неоплаченных штрафов, не смогут оказывать услуги перевозки на легковых автомобилях.

Он подчеркнул, что за последние годы в России произошел резкий рост рынка перевозок пассажиров такси. «Причем, по данным ФАС, рынок растет только благодаря увеличению заказов через мобильные приложения: 78% заказов такси осуществляются через приложения, 21,5% — по телефону, 0,5% составляют заказы такси через сайты в сети интернет», — рассказал глава ассоциации.

В октябре 2021 года Президент России Владимир Путин дал поручение приложить все возможные усилия для повышения безопасности движения на российских дорогах. Глава государства выразил серьезную обеспокоенность высокой смертностью в результате дорожных аварий.