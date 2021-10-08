Путин: Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях

Правительство России, полиция и дорожные службы должны вместе приложить усилия для повышения безопасности движения на российских дорогах. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин на совещании с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил беспокойство по поводу того, что в ДТП ежегодно погибает большое количество людей.

«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает в целом все лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать», – отметил он.

Хуснуллин, в свою очередь, отметил, что смертность на дорогах РФ стабильно снижается, комиссия по безопасности дорожного движения работает слаженно, и «первые результаты неплохие».

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что за последние 10 лет в результате аварий на дорогах погибли 220 тысяч россиян, а свыше 2 миллионов получили травмы. Однако за 15 лет количество погибших в ДТП снизилось более чем в два раза.

По словам министра, к 2030 году перед ведомством стоит цель сократить смертность в России до 4 случаев на 100 тысяч населения.