В России захотели создать реестр запрещенных игр

Аппарат Правительства РФ предложил профильным ведомствам оценить идеи по защите детей от предполагаемого негативного влияния видеоигр, включая создание перечня одобренных игр и реестра запрещенных. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора Департамента информационных технологий Правительства Евгения Комара.

Послание содержит предложение организовать «каталог одобренных онлайн-игр» «по аналогии с магазином приложений RuStore». Оно адресовано в том числе Генеральной прокуратуре, Минпросвещения и Минцифры, ведомства должны дать отзывы до 10 февраля.

Адресатам также разослано принятое в декабре прошлого года решение Комиссии Совета законодателей по информационной политике при Федеральном Собрании, где сформулирован ряд инициатив по защите детей от «негативного влияния компьютерных игр».

Комиссия, в частности, предложила создать реестр запрещенных игр, обязать разработчиков онлайн-игр предусмотреть вход в них «через российские системы идентификации и аутентификации», а также включить отечественные системы родительского контроля в перечень программ, обязательных к предустановке на компьютеры.

Члены комиссии уверены, что в популярных видеоиграх (какие из них имеются в виду, в документе не конкретизируется) используются «скрытые вставки» и «способы распространения информации, воздействующие на сознание и подсознание». Правительству предложено рассмотреть идею проверки кода видеоигр на «вредоносные программы и запрещенный контент». В случае ее реализации этим будет заниматься Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

Опрошенные изданием эксперты убеждены, что предложенные меры не приведут ни к какому позитивному результату. Так, глава Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев напомнил об опыте властей Китая, «которые за несколько лет жесткой цензуры своими руками уничтожили собственный рынок».

По информации газеты South China Morning Post, объем китайского игрового рынка в 2022 году сократился на 10,3%, до 40,1 млрд долларов. Одной из причин падения называется чрезмерно жесткий контроль регуляторов за контентом. Сейчас руководство КНР ослабило эти меры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Университет Иннополис привлекут к созданию российского госразработчика видеоигр.