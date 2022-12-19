СМИ: Университет Иннополис привлекут к созданию российского госразработчика видеоигр

На базе Университета Иннополис планируют открыть центр компетенций в рамках создания подконтрольного государству разработчика и издателя видеоигр. Правительство РФ планирует, что на базе татарстанского вуза будут готовить специалистов и проводить исследования для этой цели, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Кроме Иннополиса, в создании разработчика задействуют АНО «Цифровая экономика», где появится центр координации, а также организуют центр стратегического развития индустрии на базе новой структуры «Росгейм».

Ожидается, что последний восстановит отрасль видеоигр в РФ и выведет страну в 20 стран — лучших разработчиков. Ожидается, что на эти цели будет выделено 7 млрд долларов до 2030 года. При другом, «более амбициозном» сценарии на развитие «Росгейма» потребуется 20 млрд долларов, при «самом амбициозном» — 50 млрд. Последний предполагает, что российские студии видеоигр к 2030 году смогут конкурировать с мировыми лидерами в данной отрасли.