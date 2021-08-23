В России завершаются клинические испытания препарата от коронавируса «Мир-19»

Препарат от коронавируса «МИР-19», разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), заканчивает вторую фазу клинических испытаний, заявила глава организации Вероника Скворцова в эфире телеканала Россия-24. Об этом сообщает Интерфакс.

«Препарат „Мир-19“ заканчивает вторую фазу клинических исследований», — сказала глава ФМБА.

В сентябре текущего года агентство планирует представить отчет в Минздрав РФ. После этого будет решаться вопрос о регистрации нового лекарства.

«Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение», — рассказала Скворцова.

По ее словам, «Мир-19» способен предотвращать тяжелые формы заболевания коронавирусом.

Разработчики считают, что «Мир-19» будет максимально эффективен против коронавируса в первые 2-3 суток после заражения человека.

В апреле руководитель ФМБА отмечала, что первое время после регистрации «Мир-19» будет применяться только в больницах, и в случае его высокой эффективности ФМБА планирует создать еще две формы препарата в виде спрея для постконтактной профилактики.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что препарат успешно завершил доклинические испытания.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета. В эфире прямой линии-2021 российский лидер заявил о том, что привился препаратом «Спутник V», о чем сообщал «Татар-информ».