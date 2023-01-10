В России завели первое уголовное дело по статье о пропаганде ЛГБТ

В России завели первое уголовное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ, сообщает в своем телеграм-канале Александр Хинштейн.

Дело возбуждено в отношении скандально известного издательства «Попкорн букс», которое открыто пытается продвигать ЛГБТ-литературу в России.

Как следует из ответа МВД на запрос Хинштейна, дело заведено по двум статьям – «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола» и «Мелкое хулиганство».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 5 декабря Президент России Владимир Путин подписал законы, полностью запрещающие пропаганду ЛГБТ в стране. Запрет коснется фильмов, книг, рекламы и публикаций, товаров, которые пропагандируют нетрадиционный сексуальные отношения и смену пола.