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Официальная хроника
5 декабря 2022  16:32

Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

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Президент России Владимир Путин подписал законы, полностью запрещающие пропаганду ЛГБТ в стране. Запрет коснется фильмов, книг, рекламы и публикаций, товаров, которые пропагандируют нетрадиционный сексуальные отношения и смену пола.

Так, фильмы с подобными материалами не будут выпускаться в прокат, а литература и аудиовизуальные сервисы — публиковаться и рекламироваться. Запрет распространяется как на российскую, так и зарубежную продукцию.

За описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних гражданам грозят штрафы до 200 тыс. рублей, организациям — до 4 млн рублей, педофилии — до 800 тыс. рублей. Кроме того, за любую пропаганду ЛГБТ, в том числе не среди несовершеннолетних, на гражданина наложат штраф от 100 до 400 тыс. рублей, на организацию — до 5 млн рублей. Для иностранцев, нарушивших первые два пункта, также предусмотрена депортация.

Поиском и блокировкой выявления подобных материалов и программ займется Роскомнадзор.

#Владимир Путин
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