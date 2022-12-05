Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

Президент России Владимир Путин подписал законы, полностью запрещающие пропаганду ЛГБТ в стране. Запрет коснется фильмов, книг, рекламы и публикаций, товаров, которые пропагандируют нетрадиционный сексуальные отношения и смену пола.

Так, фильмы с подобными материалами не будут выпускаться в прокат, а литература и аудиовизуальные сервисы — публиковаться и рекламироваться. Запрет распространяется как на российскую, так и зарубежную продукцию.

За описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних гражданам грозят штрафы до 200 тыс. рублей, организациям — до 4 млн рублей, педофилии — до 800 тыс. рублей. Кроме того, за любую пропаганду ЛГБТ, в том числе не среди несовершеннолетних, на гражданина наложат штраф от 100 до 400 тыс. рублей, на организацию — до 5 млн рублей. Для иностранцев, нарушивших первые два пункта, также предусмотрена депортация.

Поиском и блокировкой выявления подобных материалов и программ займется Роскомнадзор.