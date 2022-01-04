В России засекретят закупки ФСО, Росгвардии и Минобороны

В России будут засекречены закупки Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, Росгвардии и Министерства обороны РФ, а также подведомственных им учреждений и государственных унитарных предприятий.

Соответствующее распоряжение Правительства РФ вступило в силу 1 января 2022 года. Этот документ еще в ноябре подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно правительственному распоряжению, теперь силовые ведомства должны будут при закупках товаров, работ или услуг применять «закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».