Правительство будет засекречивать закупки ФСО и Росгвардии

С 2022 года Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия будут проводить закупки на закрытых тендерах, соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ведомства должны будут с 1 января 2022 года при закупках товаров, работ или услуг применять «закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Также отмечается, что закрытыми остаются закупки Минобороны, СВР и ФСБ.