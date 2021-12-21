Кабмин направит около 90 млн рублей на изучение штаммов Covid-19

Правительство выделяет дополнительное финансирование на расшифровку геномов коронавирусной инфекции. На исследования будет направлено около 90 млн рублей, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В том числе исследователи займутся изучением нового штамма вируса — «омикрон». Как полагает ВОЗ, его распространение способно увеличить нагрузку на систему здравоохранения, повысить число госпитализаций. Чтобы предотвратить это, необходимо продолжить анализ циркулирующих штаммов.

«Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин», — заявил Председатель Правительства РФ.