Минздрав опубликовал инструкцию к назальной вакцине от Covid-19

Минздрав РФ опубликовал инструкцию по применению первой в мире назальной вакцины от коронавируса «Гам-ковид-вак». В ней отмечены все возможные противопоказания, а также группы лиц, которым следует применять препарат с осторожностью.

Напомним, 1 апреля министерство сообщило о регистрации препарата «Спутник V» в назальной форме. Им в ноябре 2021 года ревакцинировался Президент России Владимир Путин.

Как и первоначальный вариант вакцины от Центра им. Гамалеи новый препарат состоит из двух компонентов. Его впрыскивают в нос при помощи насадки-распылителя. Интервал между первым и вторым впрыскиванием – три недели.

В министерстве отметили, что при такой иммунизации формируется мукозальный иммунитет к коронавирусу на поверхности слизистой дыхательного тракта.

На сегодня такой тип прививки уже можно получить в медорганизациях. Для этого нужно быть старше 18 лет.

Противопоказания:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний;

возраст до 18 лет.

Также с осторожностью следует применять вакцину лицам с аутоиммунными заболеваниями и онкологией.

Женщинам в период грудного вскармливания или беременности можно использовать вакцину, но только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, то есть с 22-й недели.

Отмечается, что во время исследований препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности и были выявлены лишь легкие временные побочные эффекты: отечность, головная боль, небольшое повышение температуры, головокружение и дискомфорт в носовой полости или горле.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что новая назальная вакцина будет использоваться в качестве бустера после вакцинации препаратом «Спутник V».