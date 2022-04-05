Минздрав опубликовал инструкцию к назальной вакцине от Covid-19
Минздрав РФ опубликовал инструкцию по применению первой в мире назальной вакцины от коронавируса «Гам-ковид-вак». В ней отмечены все возможные противопоказания, а также группы лиц, которым следует применять препарат с осторожностью.
Напомним, 1 апреля министерство сообщило о регистрации препарата «Спутник V» в назальной форме. Им в ноябре 2021 года ревакцинировался Президент России Владимир Путин.
Как и первоначальный вариант вакцины от Центра им. Гамалеи новый препарат состоит из двух компонентов. Его впрыскивают в нос при помощи насадки-распылителя. Интервал между первым и вторым впрыскиванием – три недели.
В министерстве отметили, что при такой иммунизации формируется мукозальный иммунитет к коронавирусу на поверхности слизистой дыхательного тракта.
На сегодня такой тип прививки уже можно получить в медорганизациях. Для этого нужно быть старше 18 лет.
Противопоказания:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;
- аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний;
- возраст до 18 лет.
Также с осторожностью следует применять вакцину лицам с аутоиммунными заболеваниями и онкологией.
Женщинам в период грудного вскармливания или беременности можно использовать вакцину, но только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, то есть с 22-й недели.
Отмечается, что во время исследований препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности и были выявлены лишь легкие временные побочные эффекты: отечность, головная боль, небольшое повышение температуры, головокружение и дискомфорт в носовой полости или горле.
Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что новая назальная вакцина будет использоваться в качестве бустера после вакцинации препаратом «Спутник V».