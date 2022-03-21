Гинцбург: Назальная вакцина от Covid-19 будет использоваться как бустер

Назальная вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 пока будет использоваться как бустер после вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

«Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает», — отметил академик РАН.

Еще в середине октября 2021 года Минздрав России разрешил клинические исследования назального препарата от коронавируса «SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021», созданной в Центре имени Гамалеи. Позднее, 18 марта 2022-го, центр обратился в министерство для регистрации назальной вакцины против Covid-19.

Ранее вирусолог рассказал, какую защиту дает назальная вакцина от коронавируса, о чем сообщал «Татар-информ».