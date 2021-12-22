В России зарегистрировали лекарство от коронавируса «Мир-19»

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение препарату от Covid-19 «Мир-19», который разработал Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства. Об этом сообщает ТАСС.

«22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции „Мир-19“», — говорится в сообщении ФМБА.

В июле сообщалось, что агентство успешно завершило доклинические испытания своего лекарственного препарата, состоящего из двух компонентов: малые интерферирующие РНК и пептид-носитель. Отмечалось, что действующее вещество препарата разрушает конкретный участок генома Covid-19, отвечающего за его способность к размножению.