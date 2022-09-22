В России заработали горячая линия и сайт по вопросам частичной мобилизации

Получить ответы на вопросы по поводу частичной мобилизации жители России смогут по телефону горячей линии 122, а также на сайте Объясняем.рф. Горячая линия начала работать уже с сегодняшнего дня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Служба развернута во всех регионах страны, готова к приему звонков, губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах», – цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер также в очередной раз призвал ориентироваться только на официальную информацию. По его словам, власти собирают и фиксируют самые часто задаваемые вопросы граждан, а затем совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.

«Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки», – добавил Чернышенко.

Напомним также, что сегодня Минобороны разъяснило, кто подлежит частичной мобилизации, а кто – нет.