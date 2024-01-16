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В России заработал портал для муниципальных служащих
В России заработал сайт для муниципальных служащих Муниципалитеты.рф. Портал был презентован на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Ресурс должен стать помощником для специалистов местного самоуправления, облегчить выполнение ими текущих задач.
«С каждым годом нагрузка на муниципальных служащих растет. Мы видим это, в том числе по росту количества обращений. Ежемесячно россияне направляют около 500 тыс. сообщений в органы власти, 70% из них находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Это сформировало запрос на появление единого портала с сервисами, которые помогают оптимизировать рабочие процессы», — рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
Портал Муниципалитеты.рф стал первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Его функционал выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, озвученных в рамках Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Портал является надстройкой к уже существующим сервисам, отметили в АНО «Диалог Регионы». Например, сервис «Правовой вектор» интегрирован с системой «Консультант Плюс», «Муниципальный навигатор» открывает доступ к регулярно обновляемой базе мер господдержки.
Портал будет регулярно дополняться, сообщили разработчики.
Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил новое почетное звание – «Заслуженный работник местного самоуправления РФ», о чем сообщал «Татар-информ».
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