Путин утвердил новое почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил новое почетное звание – «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Документ опубликован на портале правовой информации.

«Почетное звание присваивается высокопрофильным должностным лицам местного самоуправления, иным лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, работникам органов местного самоуправления, работникам органов управления советов муниципальных образований субъектов РФ, иных объединений муниципальных образований, а также некоммерческих организаций, целями которых является развитие местного самоуправления, обеспечение реализации конституционных прав граждан РФ на осуществление местного самоуправления, консолидация муниципального сообщества», – сказано в положении.

Почетным званием будут отмечаться работники за личные заслуги в решении вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципалитетов, в развитии местного самоуправления, в реализации государственных полномочий, переданных местным органам власти федеральными и региональными законами и в достижении иных значимых результатов в профессиональной деятельности.

В положении также отмечено, что звание присваивается сотрудникам, которые работают в этой сфере не менее 20 лет и имеют отраслевые награды.