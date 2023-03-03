В России запустили в обращение купюры номиналом в пять и десять рублей

Центробанк успешно возобновил выпуск пятирублевых и десятирублевых купюр, заявил зампред Банка России Сергей Белов. По его словам, купюры уже начали использовать в отдельных субъектах страны.

«Сейчас мы параллельно в конце прошлого года завезли их в регионы, в ряде регионов они входят в обращение», – передает «Прайм» его выступление на встрече, организованной Ассоциацией банков России. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

О планах перевыпустить десятирублевые купюры стало известно прошлым летом. Тогда Белов пояснял, что в нулевые годы эти банкноты были в активном обращении, но быстро изнашивались, поэтому их заменили на монеты. Теперь регулятор решил вернуть их в бумажный вид.

Напомним, сегодня также стало известно, что летом ЦБ представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и в 5 тыс. рублей. Причем на тысячной купюре могут появиться достопримечательности Татарстана – башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник «Городище» (Болгар) или Центр семьи «Казан».