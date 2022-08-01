На купюре номиналом 1 тыс. рублей могут появиться Казанский Кремль и Болгар

Несколько татарстанских объектов вошли в шорт-лист для изображения на обновленной купюре номиналом 1 тыс. рублей, сообщил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Сергей Белов.

«Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленных 1 тыс. и 5 тыс. рублей, сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. Что касается символов, то могу озвучить те, которые вышли в финал, а дальше можете попробовать угадать. Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около тридцати объектов-символов», – сказал Белов.

По его словам, на тысячной купюре могут быть размещены башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник «Городище» (Болгар), Центр семьи «Казан». Также предложены Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами.

Банк России 30 июня ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей.

До 2025 года будут поэтапно модернизированы банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн.

Банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут вводиться в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году.

Окончательные объекты из списка символов для изображения на банкнотах отберет совет директоров Банка России.

Банк России использует в оформлении модернизированных банкнот символику федеральных округов. На лицевой стороне будут представлены памятники столицы округа, на оборотной стороне — достопримечательности регионов, входящих в состав федеральных округов.