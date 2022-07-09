В России запущен туристический маршрут по местам отдыха Владимира Путина

Хакасия, Тыва и Красноярский край открыли туристический маршрут «Сибирские каникулы». Три региона совместно с Ростуризмом предложат путешественникам побывать в местах отдыха и поездок Президента России Владимира Путина, рассказал в своем Telegram-канале глава республики Валентин Коновалов.

«На Саяно-Шушенской ГЭС мы подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого запускается национальный туристический маршрут „Сибирские каникулы“. Работа по его созданию велась Хакасией, Республикой Тыва и Красноярским краем совместно с Ростуризмом более полугода», — отметил он.

Впервые маршрут, который в будущем может стать национальным, на ПМЭФ презентовала глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, продолжительность поездки составит восемь дней, а ее протяженность будет достигать около 1,2 тыс. километров. По дороге туристов будут ожидать пять музеев, девять смотровых площадок, рыбалка, сплав, мини-поход и уникальная природа Сибири.

Напомним, что Татарстан и еще шесть регионов России вошли в единый национальный речной турмаршрут. «Волжское путешествие» объединит Татарстан, Мордовию, Марий Эл, Ульяновскую, Нижегородскую и Саратовскую области, а также Пермский край.

