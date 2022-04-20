Татарстан и еще шесть регионов России вошли в единый национальный речной турмаршрут

В России создан единый национальный речной турмаршрут. В него вошли семь регионов страны, входящих в инициативу «Волжское путешествие»: Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская и Саратовская области, а также Пермский край. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщает РИА Новости.

«В курируемом мной Приволжском федеральном округе туристические проекты семи регионов: Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Пермского края — входят в инициативу „Волжское путешествие“. Получился единый национальный речной туристический маршрут», — рассказал он.

Чернышенко отметил, что в этих регионах пройдет обновление речного флота, будут созданы причалы и речные вокзалы. В будущем к маршруту могут быть присоединены другие регионы России.

Вице-премьер отметил, что круизный туризм — это один из наиболее перспективных видов отдыха, который развивается благодаря поддержке Правительства и национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В России развивать его можно фактически в каждом федеральном округе», — заключил Чернышенко.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.