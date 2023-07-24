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В России запретили самовыгул домашних животных
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки вносятся в федеральную статью, регулирующую обращение с домашними животными. По ней ранее разрешалось свободное перемещение домашних животных в лифтах и дворах многоквартирных домов, по проезжей части, а также на детских и спортивных площадках.
Сейчас запрет на самовыгул животных распространяется на все территории, кроме разрешенных властями того или иного региона.
Также регионам предоставили право на выбор мер по обращению с бездомными животными в рамках российского законодательства.
Напомним, в Татарстане также разработали документ о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории республики. В числе требований – выгул собак только в намордниках (если это не карликовые породы), и соблюдение при этом режима тишины.
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