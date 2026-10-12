В России запретили продажи некоторых китайских грузовиков

В России запретили продажу некоторых моделей грузовых автомобилей китайских брендов Dongfeng, Foton, XCMG и JAC. Соответствующее решение по итогам внеплановых проверок официальных представителей и заводов этих марок принял Россандарт, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о грузовиках Dongfeng типа DFRZ-35, Foton типа 77N5BJ, XCMG типов XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, JAC типа K7.

Кроме того, запрет распространяется на такие машины, как 77ADJL (на базе JAC), SE27 (на базе KIA), TD-001 (на базе Shacman), N382a-A2 (на базе FAW) и KFN332 (на базе Ford).

«Выпуск в обращение этих транспортных средств на территории Российской Федерации запрещен», – проинформировали в ведомстве.

По информации Росстандарта, у перечисленных выше грузовиков обнаружены нарушения обязательных требований, которые «представляют опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов».

Нарушены требования, касающиеся тормозных систем, выброса видимых загрязняющих веществ, травмобезопасности наружных выступов, мест крепления ремней безопасности, защитных свойств кабин, оснащения устройством вызова экстренных служб, устройствами освещения и световой сигнализацией, внешнего и внутреннего шума, оснащения кузовов боковыми и задними защитными устройствами для перевозки грузов и так далее.

Росстандарт также выдал несколько предписаний официальным представителям изготовителей транспортных средств и заводам, указывающих в том числе на необходимость проведения отзывной кампании. Все представительства и заводы уже уведомили ведомство о приостановке продаж.

В ведомстве добавили, что после устранения нарушений издается приказ об отмене введенных ранее запретов. Так, недавно были сняты установленные в начале 2025 года ограничения на продажу китайского грузовика Shacman SX3258.