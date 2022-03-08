В России закупки медоборудования будут проводиться по упрощенной схеме

В России медицинские организации смогут приобретать больше медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для инвалидов по упрощенной схеме. Об этом сообщает Правительство РФ в своем Telegram-канале.

Закупки будут проходить через электронный запрос котировок. Эта процедура выбора поставщика предполагает, что информация публикуется для неограниченного круга лиц, а победитель конкурса предлагает наименьшую цену. «Это позволит значительно сократить сроки закупок», — отмечают в Правительстве.

Соответственно, начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой, вырастет с 3 млн до 50 млн рублей. В свою очередь годовой объем закупок медицинских изделий увеличится со 100 до 750 млн рублей.



Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будет постоянно мониторить цены на такие медицинские изделия и информировать Правительство страны о результатах этой работы.

Ранее в России запретили вывоз иностранных медицинских изделий, о чем сообщал «Татар-информ».