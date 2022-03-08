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Официальная хроника
8 марта 2022  11:52

Правительство запретило вывоз из России иностранных медицинских изделий

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Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что под запрет на вывоз подпадают изделия, которые были доставлены из стран, присоединившихся к санкциям в отношении России. 

Предполагается, что принятие постановления позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории РФ из-за введенных санкций со стороны ряда государств.

Антироссийские санкции были введены рядом государств после объявления о проведении на Донбассе специальной военной операции. О ее начале в видеообращении к гражданам России объявил Президент страны Владимир Путин.

#санкции #медицинские изделия
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