Правительство запретило вывоз из России иностранных медицинских изделий

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что под запрет на вывоз подпадают изделия, которые были доставлены из стран, присоединившихся к санкциям в отношении России.

Предполагается, что принятие постановления позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории РФ из-за введенных санкций со стороны ряда государств.

Антироссийские санкции были введены рядом государств после объявления о проведении на Донбассе специальной военной операции. О ее начале в видеообращении к гражданам России объявил Президент страны Владимир Путин.