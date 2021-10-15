В России зафиксированы очередные антирекорды по заболеваемости и смертности от Covid-19

Новые антирекорды поставлены сегодня в России по количеству заболевших и умерших от коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперштаба, за минувшие сутки в стране выявили 32 196 случаев заражения Covid-19, умерли 999 человек. Обе цифры максимальны с начала пандемии.

Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,41%. В Санкт-Петербурге выявили 2 632 случая, Московской области — 2 110, Самарской области — 791, Нижегородской области — 695, Воронежской области — 668. Как ранее сообщал «Татар-информ», в Татарстане за минувшие сутки коронавирусом заболели 110 человек.

Условная летальность составила 2,79%. Так, за сутки от Covid-19 скончались 62 человека в Санкт-Петербурге, 40 — Краснодарском крае, по 38 — Нижегородской и Свердловской областях, 35 — Республике Башкортостан.