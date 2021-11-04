В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

В России зафиксирован новый максимум официально зарегистрированных смертей от коронавируса Covid-19 за сутки — 1195. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

«За последние сутки подтверждено 1195 смертей <…>. За весь период по России умерло 243 255 человек», — говорится в сообщении. За день до этого оперативный штаб проинформировал о 1189 смертях от Covid-19, за два дня — о 1178.

При этом подтверждено 40 217 случаев заражения коронавирусом, что несколько меньше, чем накануне (40 443), но больше, чем за два дня до этого (39 008).

Итого на данный момент «нарастающим итогом зарегистрировано 8 673 860 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах».

Вылечились от Covid-19 31 928 человек, а общее число выздоровевших достигло 7 477 366, уточнили в оперштабе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом, сложившуюся сейчас в России. Глава государства вновь призвал сограждан прививаться против Covid-19, отозвавшись о вакцинации как о лучшем способе защиты.