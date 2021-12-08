В России заблокировали основной сайт анонимного браузера Tor

В России заблокирован основной сайт анонимного браузера Tor — www.torproject.org. Его адрес внесен в Единый реестр запрещенных сайтов.

Ранее Роскомнадзор предупредил Tor о предстоящей блокировке. В письме ведомства не было указано, что именно должны сделать разработчики, чтобы избежать такого развития событий.

Основанием для принятия решения о блокировке стал вердикт Саратовского районного суда от 18 декабря 2017 года.

При этом часть российских интернет-провайдеров начала ограничивать доступ к Tor уже с 1 декабря, отмечается в блоге анонимного браузера.

По данным разработчиков, Россия — вторая в мире страна по числу пользователей Tor. Браузер каждый день используют более 300 тыс. россиян, что составляет 15% от общего числа пользователей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роскомнадзор анонсировал планы ввести централизованное управление VPN-сервисами.