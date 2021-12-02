Роскомнадзор анонсировал планы ввести централизованное управление VPN-сервисами

Роскомнадзор рассказал о планах ввести централизованное управление VPN-сервисами. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

«В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации», — отмечает пресс-служба Роскомнадзора.

Кроме того, ведомство просит российские предприятия и организации проинформировать, необходимы ли им для работы такие VPN-сервисы, как Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel. Из этого можно сделать вывод, что в скором времени их предполагается заблокировать.

Запрашиваемые сведения рекомендовано направить на электронный адрес, в послании необходимо указать название адресанта и контакты.

Ранее, в сентябре этого года, Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-ресурсов, объявив их нарушающими российское законодательство: Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. При этом в ведомстве заявили о существовании «белых списков» частных сетей, которые необходимы для непрерывной работы различных программ.