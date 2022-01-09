В России за сутки зафиксировали минимальное с 13 сентября число смертей от коронавируса

В России за последние сутки официально зафиксировали минимальное с 13 сентября число смертей от коронавируса Covid-19 (тогда умерли 719 человек). За день было зарегистрировано 763 летальных исхода по сравнению с 796 днем ранее, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число учтенных оперативным штабом с начала пандемии смертей из-за коронавируса достигло 316 163. При этом данные Росстата свидетельствуют, что только за ноябрь 2021 года в России умерли более 80 тыс. пациентов с Covid-19.

За сутки в целом по России официально зарегистрировали 16 246 случаев заболевания, включая 1980 случаев без клинических проявлений. Накануне стало известно о 16 568 инфицированных. Всего в стране, согласно данным оперштаба, заболели коронавирусом 10 650 849 человек.

Вместе с тем за день вылечился от Covid-19 20 751 человек, а общее число выздоровевших достигло 9 686 912.